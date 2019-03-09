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09.03.2019 - 21:15 | | Skorer

Mossoro: "35 yaşında olmama rağmen..."

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinleyen Medipol Başakşehir'de Mossoro açıklamalarda bulundu.

Mossoro: "35 yaşında olmama rağmen..."
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinleyen Medipol Başakşehir'de Mossoro açıklamalarda bulundu.

"35 yaşında olmama rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Yaşın önemi yok, kendime iyi bakıyorum. Son haftalarda maça iyi başlıyoruz, Fenerbahçe'ye karşı da bunu yaptık. Fenerbahçe konumu ne olursa olsun kaliteli ve büyük bir camia. Bugün inancın zaferiydi."

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