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03.05.2019 - 23:18 |

Mossoro: "Galatasaray'ın 3 puan önündeyiz"

Süper Lig'de Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de Mossoro açıklamalarda bulundu.

Mossoro: "Galatasaray'ın 3 puan önündeyiz"
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Süper Lig'de Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de Mossoro açıklamalarda bulundu.

"Soyunma odasında hepimiz üzgünüz"
"Şu anda soyunma odasındaki hava en iyisi değil, hepimiz üzgünüz. Ligin son 4 haftasında 12 puanın sadece 2'sini alabildik, bu da üzücü. Ligin geneline baktığımızda ligin büyük bölümünde çok güzel oynamış bir Başakşehir var."

"Galatasaray'ın 3 puan önündeyiz"
"Şu anda 2. sıradaki Galatasaray'ın 3 puan önündeyiz, Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçı var. Ne olursa olsun yapmamız gereken, sorumluluk almak. Hocamız her şeyi yaptı, inanılmaz bir başkanımız var, bizim için her şeyi yaptı. Onun yaptıklarına karşılık vermemiz lazım. Son 4 haftada 2 puanımız varsa, belki değişiklikler yapılmalıdır, belki oyuncuların daha çok sorumluluk alması gerekir. Biz daha havlu atmadık."


"Zaten kim şampiyonluk istemez ki?"
"Bütün takım arkadaşlarımın en az benim kadar şampiyonluk istediğini biliyorum. Zaten kim şampiyonluk istemez ki? Bizim görevimiz, yapmamız gerekenleri daha iyi yapabilmek. Her şey hala bizim elimizde, gereğini yaparsak, istediğimize ulaşırız."

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