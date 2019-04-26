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26.04.2019 - 23:39 | | Skorer

Mossoro: "Şampiyonluk zora girdi"

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 kaybeden lider Başakşehir'de Mossoro açıklamalarda bulundu.

Mossoro: "Şampiyonluk zora girdi"
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Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 kaybeden lider Başakşehir'de Mossoro açıklamalarda bulundu.

"Zora girdi"
Şampiyonluk durumu ile ilgili konuşan yıldız isim, "Şu anda biraz daha zor. Normalin dışında. Zora girdi. Ligin son düzlüğündeyiz. Beşiktaş maçına kadar 12 maçtır kaybetmiyorduk. O maçtan sonra üst üste evimizdeki 2 maçtan 6 puan hedefliyorduk, 1 puan çıkarabildik. İstediğimiz bu değildi." ifadelerini kullandı.

"Direkt rakibimizle oynayacağımız 1 maç var"
"İstediğimiz gibi olmadı. Direkt rakibimizle oynayacağımız 1 maç var. Her şey bize bağlı. 4 maçımız var. Bu saatten sonra yapmamız gereken kendimize gelmek."

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