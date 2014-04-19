Motivasyonu ülkesi!

Rizespor'un Nijeryalı defans oyuncusu Godfreyitama Oboabona, Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Nijerya Milli Futbol Takımı'nın formasını giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Brezilya'da o büyük heyecanı yaşamanın kendisini ekstra olarak motive ettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Dünya Kupası'na gidecek olmam beni ekstra şekilde motive ediyor, idmanlarda, maçlarda bunu düşünerek oynuyorum. Sonuçta ülkenizi temsil ediyorsunuz. Benim 180 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu ülkenin formasını taşımak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bunu düşündüğümde her milli takıma çağrıldığımda çok daha ekstra oynuyorum" dedi.

Oboabona, Dünya Kupası'nda, Arjantin, Bosna Hersek ve İran gibi zor takımlara karşı mücadele edeceklerini ancak gruptan çıkma şanslarının olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Rizespor'un ligdeki durumunu da değerlendiren Nijeryalı oyuncu, "Özellikle iç saha maçlarında istemediğimiz sonuçları aldık ama deplasmanda bunları telafi etmeyi başardık. Son oynadığımız Kayserispor maçı ile şükürler olsun önemli bir maçı galibiyetle bitirdik. Bu hem benim hem takımın psikolojisinin yükselmesini sağladı ama hala en iyi futbolumu oynayamadım. Gördüğünüz Godfrey en iyisi değil, ilerleyen zamanlarda daha iyi bir Godfrey göreceksiniz" diye konuştu.