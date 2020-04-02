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02.04.2020 - 13:40 | | İSTANBUL (AA) -

MotoGP'de Fransa GP'si corona virüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

MotoGP'de Fransa GP'si corona virüs nedeniyle ertelendi

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 15-17 Mayıs'ta Le Mans kentinde yapılması planlanan Fransa Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin ve İspanya'daki yarışlar ise ertelenmişti.

İtalya'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan sıradaki yarışın da ülkedeki salgın nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

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