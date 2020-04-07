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07.04.2020 - 14:54 | | AA

MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'si corona virüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'si corona virüs nedeniyle ertelendi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan İtalya ve 5-7 Haziran'da yapılması planlanan Katalonya Grand Prix'sinin ertelendiği duyuruldu.

Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya ve Fransa'daki yarışlar ise ertelenmişti.

MotoGPde İtalya ve Katalonya Grand Prixsi corona virüs nedeniyle ertelendi

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