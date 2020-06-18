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18.06.2020 - 12:32 | | ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU -

Motosiklet Federasyonu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP of Turkey) Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Motosiklet Federasyonu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da 3. kez gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Önceki organizasyonların büyük ilgi gördüğünü anlatan Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 4-6 Eylül tarihlerinde ülkemizin tanıtımına çok büyük hizmeti olan Dünya Motokros Şampiyonası'nı organize ediyor olacağız. Geçtiğimiz yıllarda 3 günün toplamında 70 bine yakın izleyici toplamıştık. Organizasyonumuzun bu sene normalleşme sürecine denk gelmesi bizim için de büyük bir kısmet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, Afyonkarahisar'daki üçüncü organizasyonu da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Motosiklet ve spor tutkunlarının içindeki o organizasyon heyecanı ve özlemini, düzenleyeceğimiz Dünya Motokros Şampiyonası ile gidermiş olacağız. Bu anlamda çok güzel bir organizasyon olacağına eminiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu ile sürekli görüşme halinde olduklarına dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

"Kendileri bize program tarihlerinde bir değişiklik olmayacağını beyan ettiler. Afyonkarahisar Valiliği'miz ile Belediye Başkanlığı'mız da bizimle aynı tempoda çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah hep beraber çok güzel bir organizasyon daha gerçekleştirmiş olacağız."

Skorer Mutfak | 18 Haziran 2020
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