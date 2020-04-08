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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Mourinho hatasını kabul etti: Devlet protokolüne uygun değildi
08.04.2020 - 16:01 | | AA

Mourinho hatasını kabul etti: Devlet protokolüne uygun değildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede getirilen tedbirlere uymayıp oyuncularıyla bir parkta antrenman yaparken görüntülenen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörüJose Mourinho, hatasını kabul etti.

İngiliz basınına konuşan Portekizli teknik adam, "Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum. Sadece ailemizle temas etmeliyiz. " ifadelerini kullandı.

Hükümetin tavsiyelerine herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Mourinho, "Kahraman sağlık çalışanlarını desteklemek ve hayat kurtarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Mourinho, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Ryan Sessegnon ile Londra'da bulunan bir parkta antrenman yaparken görüntülenmişti.

Mourinho hatasını kabul etti: Devlet protokolüne uygun değildi

 

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