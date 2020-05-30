Mourinho: ‘Para nehri artık kurudu’

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, koronavirüs sonrası oluşan yeni futbol ortamını değerlendirdi. Kulüplerde para bittiğini vurgulayan Mourinho, “Futbol için para nehirleri artık kurudu. Duruma saygı göstereceğiz. Sadece futbol için değil, tüm dünya ve toplumlar için tasarruflu ve tutumlu olma dönemi geldi” dedi. Büyük transferlerin biteceğini savunanan Tottenham’ın Portekizli menajeri, “Artık çılgın bonservis rakamları ve maaşlar göremeyeceğiz. Bazı ligler ve bazı kulüplerin yaptığı inanılmaz yatırımlar artık söz konusu olmayacak” diye konuştu.

Teknik Direktör Jose Mourinho, Taze Sebze Ve Meyve Dağıtımına Yardım Ediyor