Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Mourinho: ‘Para nehri artık kurudu’
30.05.2020 - 07:00 |

Mourinho: ‘Para nehri artık kurudu’

Jose Mourinho, koronavirüs sonrası oluşan yeni futbol ortamını değerlendirdi.

Mourinho: ‘Para nehri artık kurudu’
ABONE OL

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, koronavirüs sonrası oluşan yeni futbol ortamını değerlendirdi. Kulüplerde para bittiğini vurgulayan Mourinho, “Futbol için para nehirleri artık kurudu. Duruma saygı göstereceğiz. Sadece futbol için değil, tüm dünya ve toplumlar için tasarruflu ve tutumlu olma dönemi geldi” dedi. Büyük transferlerin biteceğini savunanan Tottenham’ın Portekizli menajeri, “Artık çılgın bonservis rakamları ve maaşlar göremeyeceğiz. Bazı ligler ve bazı kulüplerin yaptığı inanılmaz yatırımlar artık söz konusu olmayacak” diye konuştu.

Mourinho: ‘Para nehri artık kurudu’

Teknik Direktör Jose Mourinho, Taze Sebze Ve Meyve Dağıtımına Yardım Ediyor

 

Corona virüse karşı terasa havuz kurdu
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mourinho: ‘Para nehri artık kurudu’

Mourinho: ‘Para nehri artık kurudu’

Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor

Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor

Freiburg - Bayer Leverkusen: 0-1

Freiburg - Bayer Leverkusen: 0-1

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Sıradaki Haber