Mucize adam Atiba'nın sırları

SERDAR SARIDAĞ



Kartal’ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson bitmek tükenmek bilmez enerjisiyle parmak ısırtıyor. 8 Şubat’ta 37 yaşına girmesine rağmen gençlere adeta taş çıkartan Kanadalı oyuncu, performansı ve profesyonelliğiyle taraflı, tarafsız herkesin alkışını topluyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından 8 numara pozisyonuna kaydırılan ve son dönemde ofansif olarak da takıma çok büyük katkı veren Atiba’nın bu performansının perde arkasında önemli detaylar bulunuyor. Birincisi Atiba’ya kondisyon ağırlıklı çalışmalarda yaşından dolayı fazla yükleme yapılmıyor. Sakatlanması halinde geri dönüşünün uzun sürecek olması nedeniyle başarılı oyuncu kontrollü çalışma programı uyguluyor.İkinci olarak Atiba uykusuna çok büyük önem veriyor. Antrenmanlardan sonra doğrudan evine giden ve dinlenen Kanadalı oyuncu, zaman zaman takım arkadaşlarıyla yemeğe çıktığı zamanlarda da erken kalkıyor ve doğru zamanda yatmak için mekanı terk ediyor. Atiba üçüncü olarak beslenmesine çok dikkat ediyor. Sürekli doğal gıdalar tüketen siyah-beyazlı futbolcu bu sayede kilo almıyor ve kolay kolay hastalanmıyor. Astım hastası olmasının da etkisiyle sağlığına çok dikkat eden deneyimli futbolcu, hastalanması veya sakatlanması halinde kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyor. Vücudunu çok iyi tanıyan Atiba teşhisini de kendisi koyuyor ve iyileşme sürecinde sadece doğal ilaçları tercih ediyor.