12.09.2019 - 10:50 | | DHA
Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı!
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş maçı öncesi şok gelişme... Gazişehir'in Galatasaray'dan sezon başında aldığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Yan çapraz bağlarının koptuğu belirlenen tecrübeli oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve ligin ilk yarısını kapattığı ifade edildi.