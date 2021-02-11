Muğlaspor'da umutlar tükeniyor

Ligde bu sezon çıktığı 19 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Muğla, 7 beraberlik, 11 mağlubiyetle hanesine sadece 10 puan yazdırabildi. Sezon sonunda 4 takımın mendil sallayıp amatör kümeye gerileyeceği grupta bitime 13 maç kala kurtuluş hattının 12 puan gerisinde son sırada kalan yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki haftalarda kurtuluş için son kozlarını oynayacak.