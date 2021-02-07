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HaberlerDiğer Haberleri Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti
07.02.2021 - 11:13 | | AA

Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti
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Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.

Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

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