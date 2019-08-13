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13.08.2019 - 10:04 | | FANATİK

Muhammed Şengezer adım adım Başakşehir'e

Kaleci arayışlarını sürdüren Başakşehir, Bursaspor’un milli kalecisi Muhammed Şengezer için kesenin ağzını açtı.

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Başakşehir’de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. İstanbul ekibi şu anki hedefi kaleci takviyesi. Bu doğrultuda gündemde olan isim ise Bursaspor’un milli ve genç file bekçisi Muhammed Şengezer...

Turuncu-Lacivertliler, bir süredir takıma kazandırmak istediği Muhammed için kesenin ağzını açtı. Hem Bursaspor’u hem de Muhammed’i tatmin edecek bir teklif yapan İstanbul ekibinin transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Bursaspor’un da Muhammed’den gelecek olan parayı kadrosunu güçlendirmek için kullanacağı öğrenildi.

Muhammed Şengezer adım adım Başakşehire

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