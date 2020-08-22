22.08.2020 - 17:27 | | AA
Muhammet Demir 1 yıl daha Gaziantep FK'de
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon kiralık olarak görev alan Muhammet Demir'i, Medipol Başakşehir’den 1 yıl daha kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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