Muhammet Demir 1 yıl daha Gaziantep FK'de

Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2019-20 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kaldığı Yerden Devam Ediyor