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02.07.2019 - 14:16 |

Muhammet Demir resmen Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Muhammet Demir'i transfer ettiğini açıkladı.

Muhammet Demir resmen Başakşehir'de!
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Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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