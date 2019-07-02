02.07.2019 - 14:16 |
Muhammet Demir resmen Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, Muhammet Demir'i transfer ettiğini açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."