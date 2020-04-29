ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden TOFAÅž Basketbol TakÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± genÃ§ oyuncusu Muhsin YaÅŸar, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu. KoronavirÃ¼s nedeniyle liglere verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evde sÃ¼ren 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, alÄ±ÅŸkÄ±n olmadÄ±klarÄ± bir sÃ¼recin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, Bu dÃ¶nemde ilk Ã¶nce evde kalÄ±p saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dikkat etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Bu sÃ¼reÃ§te tabii ki evde yapÄ±labilecek egzersizlerle de formumu korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum dedi.

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlunun ligleri tamamlamayÄ± istediklerini kaydetmesinin ardÄ±ndan, lig ve Avrupada yoÄŸun bir fikstÃ¼rÃ¼n kendilerini bekleyeceÄŸine iÅŸaret eden genÃ§ basketbolcu, bu sÃ¼rece iliÅŸkin ise Ä°lk etapta yavaÅŸ yavaÅŸ idmanlara baÅŸlayarak sakatlÄ±k riskini ortandan kaldÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. SonrasÄ±nda da kalan maÃ§lara iyi konsantre olup bir ÅŸekilde oynamalÄ±yÄ±z deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"EN GÃœZEL ANILARIM BURADA"

TOFAÅž Spor KulÃ¼bÃ¼ altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve uzun yÄ±llardÄ±r Bursa temsilcisi adÄ±na ter dÃ¶ken Muhsin YaÅŸar, kulÃ¼p olarak yakaladÄ±klarÄ± baÅŸarÄ±nÄ±n etkeni olarak aile ortamÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. YaÅŸar, 11 yÄ±ldÄ±r TOFAÅžtayÄ±m, burada bir Ã§ok anÄ±m oldu. En gÃ¼zel anÄ±larÄ±m, sevinÃ§lerim, Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerim burada. Buradaki aile ortamÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nedenlerindendir. Son 5 yÄ±ldÄ±r Orhun (Ene) aÄŸabey ile oturmuÅŸ bir kadromuz var Bursa tribÃ¼nleriyle yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uyum sayesinde baÅŸarÄ±lÄ± bir seviyeye ulaÅŸtÄ±k diye konuÅŸtu.

"ORHUN ENE, SAHA DIÅžINDA DA BÄ°ZE AÄžABEY OLDU"

TakÄ±mdaki rolÃ¼ ve kiÅŸisel geliÅŸimini de deÄŸerlendiren YaÅŸar, son 2 sezonda takÄ±mdaki artan sorumluluÄŸuna dair iseÂ Uzun oyuncunun forma bulmasÄ± biraz zor oluyor aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Ben de son 2-3 yÄ±lda fiziksel geliÅŸimim ve basketboldaki eksiklerim Ã¼zerine Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Son 2 sezonda oynamaya baÅŸladÄ±m forma ÅŸansÄ± buldukÃ§a heyecan ve stres azaldÄ±. TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸiyle Ã§ok daha iyi oynamaya baÅŸladÄ±m yorumunu yaptÄ±.

TOFAÅž BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Orhun Enenin genÃ§ isimlere yaklaÅŸÄ±mÄ± ve takÄ±m iÃ§i iletiÅŸimi iÃ§in de, Orhun aÄŸabey ile 5 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu 5 yÄ±lda bana ve bÃ¼tÃ¼n genÃ§lere Ã§ok yardÄ±mcÄ± oldu. DeÄŸerli sÃ¼reler verdi. TÃ¼m bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda saha dÄ±ÅŸÄ±nda da bize aÄŸabey oldu ifadelerini kullandÄ±.

"EVÄ°MÄ°ZDEKÄ° MAÃ‡LAR BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N ANLAMLI OLUYOR"

TOFAÅž Basketbol TakÄ±mÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reyi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde daha fazla artÄ±rmak istediÄŸini belirten YaÅŸar, ayrÄ±ca Ã§ok daha fazla Ã§alÄ±ÅŸarak Milli TakÄ±mda da kalÄ±cÄ± olmak istediÄŸini dile getirdi. Bursadaki basketbol seyircisiyle de arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ oluÅŸan genÃ§ oyuncu, Son yÄ±llarda Bursa seyircisi maÃ§larÄ±mÄ±za Ã§ok daha fazla gelmeye baÅŸladÄ± ve bu bizi de pozitif anlamda olumlu etkiledi. Benim iÃ§in evdeki maÃ§lar Ã§ok gÃ¼zel ve anlamlÄ± oluyor. Bu yaÅŸta bÃ¶yle destek gÃ¶rmek de tabii ki mutlu ediyor aÃ§Ä±kÃ§asÄ± ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"GRUPTAN Ã‡IKACAÄžIMIZI DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

AyrÄ±ca, Milli TakÄ±mda da ter dÃ¶ken Muhsin YaÅŸar, Ay-YÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemelerindeki sÃ¼recini de deÄŸerlendirerek, Ä°lk iki maÃ§Ä± ÅŸanssÄ±z bir ÅŸekilde kaybettik. Yeni bir takÄ±m kurulmuÅŸtu ve eksikleri olan bir kadroydu. Ama kalan maÃ§larÄ± kazanÄ±p, gruptan Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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