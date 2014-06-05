Müller için ManU iddiası!

Bild gazetesinin iddiasına göre, gelecek sezon Manchester United'ı çalıştıracak Hollandalı Teknik Direktör Louis van Gaal, Müller'in ada takımında forma giymesini istiyor.

Bir dönem Bayern Münih'i çalıştıran Gaal'in bu isteği üzerine Manchester United Kulübü, iki hafta önce Thomas Müller'i transfer etmek istediğini Bavyera kulübüne resmen iletti.

Bayern Münih ise buna ret cevabı verdi ve Müller'e hiçbir şekilde bir başka takıma gitmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Thomas Müller ise Stern dergisine verdiği röportajda, Bayern Münih'te yaşadığı rahatsızlığı ifade ederek, ''Öyle bir noktaya geldim ki gelecekte Bayern Münih takımının önemli bir parçası olup olmadığımı sezon başlamadan önce öğrenmek istiyorum'' dedi.

Müller, Bayern Münih'te geçen sezon çıktığı 51 maçın sadece 24'ünde 90 dakika boyunca forma giymiş ve bu maçlarda 26 gol atma başarısı göstermişti.

2009-2011 yıllarında Bayern Münih'i çalıştıran van Gaal, başarılı oyuncu için ''Müller her zaman oynar'' ifadesini kullanarak Alman futbolcuya ilk 11'de oynama garantisi vermişti.