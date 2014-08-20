Müller, M.United'ın astronomik teklifini reddetmiş

Dünya Kupası’nı kazanan Almanya’nın en etkili oyuncularından biri olarak göze çarpan Bayern Münih’in yıldızı Thomas Müller, Bild’e çarpıcı açıklamalar yaptı.



Manchester United’dan gelen teklif hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, “Bu transferle birlikte çok daha fazla para kazanabileceğimin farkındaydım. Gelen teklifler gerçekten astronomikti. Fakat şunu söyleyebilirim ki ben hiçbir zaman transfer olmayı düşünmedim. Benim kulübüm Bayern Münih” diye konuştu.



Manchester United’ın başına geçen Louis van Gaal, Bayern Münih’i çalıştırdığı dönemde Müller’i A takıma çıkarmış ve onu dünya futboluna kazandırmıştı. Fakat bu transfer girişiminden sonuç alamadı.









