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27.08.2014 - 16:35 |

Müller'den flaş milli takım açıklaması!

Dünya Kupası'nın yıldız ismi Müller, milli takımda kaptanlığı istemediğini çünkü Lahm'ın yerini almanın zor olduğunu düşünüyor.

Müller'den flaş milli takım açıklaması!
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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Thomas Müller, milli takım kaptanlığı için diğer adayların kendisinden daha iyi olduğunu söyledi.

Bild'e konuşan Müller, "Kaptanlık rozeti için benden daha iyi adaylar oludğunu düşünüyorum. Bastian zaten ikinci kaptandı onun yanına dünyanın en iyi kalecisi olan Neuer'i eklersek kaptanlık tamamdır." dedi.

Kaptanlık için hiç bir endişesi olmadığını dile getiren golcü oyuncu, "Takımın lideri olmak için kaptanlığa gerek yok. Almanya'ya katkıda bulunmam için kaptanlık pazubandını takmak zorunda değilim." ifadelerini kullandı.

Takımın yıllardır kaptanlığını yapan Lahm, Dünya Kupası sonrasında milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı ile çıktığı 56 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırd

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