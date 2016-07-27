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27.07.2016 - 13:15 |

Murat Duruer'in sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor Kulübü, Murat Duruer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

Murat Duruer'in sözleşmesi feshedildi
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Murat Duruer'in teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda bu sezon kadroda düşünülmediği, kendisi ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı olarak yapılan anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Murat Duruer'e kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki futbol yaşamında da üstün başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Orta saha oyuncusu, geçen sezon Karadeniz temsilcisinde bin 180 dakika görev yapmıştı.

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