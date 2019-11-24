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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Murat Şahin: "Büyük takımdan 1 puan almak kötü değildir"
24.11.2019 - 23:20 | | AA

Murat Şahin: "Büyük takımdan 1 puan almak kötü değildir"

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, Fenerbahçe maçında kazandıkları 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Murat Şahin: "Büyük takımdan 1 puan almak kötü değildir"
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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, Süper Lig'in 12. haftasında golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında kazandıkları 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Murat Şahin, karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını söyledi. 

Özellikle müsabakanın ilk yarısında golü bulabilecekleri pozisyonları yakaladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu: 

"Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibiydi ama ikinci yarı tam istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama karşılaşma berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız." 

Murat Şahin, bir gazetecinin karşılaşmada hakemin yönetimine ilişkin sorusuna, "En büyük sıkıntı, pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde gelişebilecek pozisyonları...Kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor, bu da itirazlara yol açıyor. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl çalışıp kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken, yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf." yanıtını verdi.

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