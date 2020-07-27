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Haberler1.Lig Haberleri Murat Sancak: "Bir hikayemiz olacak"
27.07.2020 - 14:52 | |   Umutcan İşledici ADANA (İHA) -

Murat Sancak: "Bir hikayemiz olacak"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyleyerek, "Final bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Bir hikayemiz olacak" dedi.

Murat Sancak: "Bir hikayemiz olacak"
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Adana Demirspor TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakasında evine Bursaspor’u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Perşembe günü saat 21.00’de Ankara Eryaman Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak mavi-lacivertlilerde Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından taraftarlara açıklamalarda bulundu.

Final maçının son düdüğüne kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Başkan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve sevenleri; Yolun sonuna yaklaştık, dediğim gibi son dakikaya kadar ayağımızı yere sağlam basacağız. Bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Allah nasip ederse çıkacağız. O yüzden duaya devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir hikayemiz olacak" dedi.

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