Murat Sancak: "Bir hikayemiz olacak"

Adana Demirspor TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakasında evine Bursaspor’u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Perşembe günü saat 21.00’de Ankara Eryaman Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak mavi-lacivertlilerde Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından taraftarlara açıklamalarda bulundu.

Final maçının son düdüğüne kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Başkan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve sevenleri; Yolun sonuna yaklaştık, dediğim gibi son dakikaya kadar ayağımızı yere sağlam basacağız. Bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Allah nasip ederse çıkacağız. O yüzden duaya devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir hikayemiz olacak" dedi.