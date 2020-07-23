Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Murat Sancak: Hedef play-off finali
23.07.2020 - 11:29 | | ADANA (AA)

Murat Sancak: Hedef play-off finali

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Bursaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Adana Demirspor, rövanş karşılaşmasında sahasında alacağı galibiyetle adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Murat Sancak: Hedef play-off finali
ABONE OL

 

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor ile 6. tamamlayan Bursaspor arasındaki play-off yarı final ilk maçının golsüz tamamlanması Akdeniz ekibine avantaj sağladı. En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı play-off'ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Adana Demirspor, pazar günü sahasında yarı final rövanş maçında karşılaşacağı Bursaspor'u mağlup ederek adını finale yazdıran taraf olmak istiyor.

Murat Sancak: Hedef play-off finali

Hedef galibiyet

Kulüp Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine, Bursa deplasmanına galibiyet hedefiyle gittiklerini söyledi. Golsüz berabere kaldıkları için üzgün olduklarını dile getiren Sancak, şunları kaydetti: "Güzel bir maçtı. Dengeli bir karşılaşma oldu. Her iki tarafın da pozisyonları vardı ancak 0-0 berabere bitti. Gollü beraberlik olsa daha avantajlı olurduk. Gol pozisyonlarına da girdik ancak sonuçlandıramadık. Final biletini elde etmek için Bursaspor'a karşı Adana'da galibiyet almak istiyoruz. İnşallah başarırız, hedefimiz bu yönde."

Sancak, takımlarının bu sene Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Play-off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor ile Bursaspor, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mert Günok Başakşehir kalesine duvar ördü
      Mert Günok Başakşehir kalesine duvar ördü
    2. Sammy Mejia: En çok yemeklerini özleyeceğim
      Sammy Mejia: En çok yemeklerini özleyeceğim
    3. Sörloth, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
      Sörloth, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
    4. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    5. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak

    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Sıradaki Haber