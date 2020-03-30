Muriqi şaşırttı! Fiorentina'yı seçti...

Fenerbahçe’nin bu sezon en golcü futbolcusu olan Vedat Muriqi, ilginç bir seçim yaparak dikkat çekti. Şu anda transferde birçok önemli Avrupa takımının takibinde olan Muriqi, evde kal çağrısı yapılan bugünlerde sürpriz bir seçim yaptı.

Evde olduğu için bilgisayar üzerinden ünlü ‘Football Manager’ oyununu oynayan Kosovalı forvetin, takım olarak İtalya’da Fiorentina’yı seçmesi şaşırttı. Eşi Edibe Muriqi tarafından, “Menajerlik oyunu hiç böyle ciddiye alınmamıştı” notu ve fotoğrafıyla Instagramda paylaşım oldu.

Fenerbahçeli yıldızın Fiorentina ile bir kariyer açtığı görüldü.