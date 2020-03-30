Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Muriqi şaşırttı! Fiorentina'yı seçti...
30.03.2020 - 09:53 |

Muriqi şaşırttı! Fiorentina'yı seçti...

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, ilginç seçimiyle dikkatleri topladı. Kosovalı futbolcunun Fiorentina tercihi gözlerden kaçmadı.

Muriqi şaşırttı! Fiorentina'yı seçti...
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin bu sezon en golcü futbolcusu olan Vedat Muriqi, ilginç bir seçim yaparak dikkat çekti. Şu anda transferde birçok önemli Avrupa takımının takibinde olan Muriqi, evde kal çağrısı yapılan bugünlerde sürpriz bir seçim yaptı.

Evde olduğu için bilgisayar üzerinden ünlü ‘Football Manager’ oyununu oynayan Kosovalı forvetin, takım olarak İtalya’da Fiorentina’yı seçmesi şaşırttı. Eşi Edibe Muriqi tarafından, “Menajerlik oyunu hiç böyle ciddiye alınmamıştı” notu ve fotoğrafıyla Instagramda paylaşım oldu.

Fenerbahçeli yıldızın Fiorentina ile bir kariyer açtığı görüldü.

Muriqi şaşırttı Fiorentinayı seçti...

Muriqi şaşırttı Fiorentinayı seçti...

 

 

 

    Müthiş yetenek hünerlerini bu kez evde sergiledi!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Olympiakos'un gözü Sloukas'ta

    Olympiakos'un gözü Sloukas'ta

    Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...

    Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...

    Son dakika | Abdurrahim Albayrak'a Çin’den gelen ilaçla tedavi

    Son dakika | Abdurrahim Albayrak'a Çin’den gelen ilaçla tedavi

    Tarihi meydan okuma! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

    Tarihi meydan okuma! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

    Sıradaki Haber