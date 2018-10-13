13.10.2018 - 20:24 | | AA
Musa Çağıran ameliyat edildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran'ın, sağ dizindeki artroskopik menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Kozyatağı Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.
Açıklamada, ameliyatı başarılı geçen futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceği kaydedildi.