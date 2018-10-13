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13.10.2018 - 20:24 | | AA

Musa Çağıran ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi.

Musa Çağıran ameliyat edildi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran'ın, sağ dizindeki artroskopik menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Kozyatağı Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyatı başarılı geçen futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceği kaydedildi.


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