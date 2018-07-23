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23.07.2018 - 08:14 |

Musa Çağıran Çaykur Rizespor'da

Transferde bombaları patlatmaya devam eden Çaykur Rizespor, Musa Çağıran transferinde de mutlu sona ulaştı.

Musa Çağıran Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi uzun bir süredir temas halinde olduğu Musa Çağıran transferinde de mutlu sona ulaştı.

Başarılı orta saha oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Rizespor, Musa’ya bir sezon için 800 bin Euro ödeyecek. Oyuncunun kiralama bedeli ise 400 bin Euro olacak. Tarafların her konuda el sıkıştıkları belirtildi.

Transferin birkaç güne kadar resmiyet kazanması bekleniyor. Karadeniz ekibi Osmanlıspor’un bir diğer yıldızı Umar Aminu için de girişimlerini sürdürüyor. (Fanatik)

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