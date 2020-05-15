Muslera: "Boca Juniors'dan teklif gelmedi"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, Boca Juniors ile adının anılması üzerine canlı yayında açıklama yaptı.

Hafta içerisinde isminin Boca Juniors ile geçtiği hatırlatılan Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı"

Muslera, "Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece." diyerek sözlerini sürdürdü.

2011 yazında 6.75 milyon euro bonservis karşılığı Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Muslera, geride kalan süre boyunca 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası kazandı.

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