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14.01.2021 - 07:00 |

Muslera dönünce Arda 2. kaptan

Galatasaray’da Muslera hasreti bitiyor. Geçen sezon Rize’de ayağı kırılan Uruguaylı eldivenin gelecek hafta oynanacak olan Denizlispor maçıyla birlikte sahalara döneceği belirtildi.

Muslera dönünce Arda 2. kaptan
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Bir süredir takımla beraber antrenmana çıkan 34 yaşındaki eldivenin kendisini iyi hissettiği ve oynamaya hazır olduğu bildirildi.

7 ay sonra kalede

Muslera böylece yaklaşık 7 ay sonra takımın kalesine geçecek. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek olan Uruguaylı file bekçisinin takıma dönüşünde, “Kaptan kim olacak?” sorusu akıllara geldi. Ancak Muslera’nın birinci kaptan olduğu, Arda’nın ise tecrübeli file bekçisinin ardında ikinci kaptan olarak yer alacağı ifade edildi.

Muslera dönünce Arda 2. kaptan

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