Muslera ile 3 sezon daha

Her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı file bekçisinin bu kez kendisinin öneride bulunduğu öğrenildi.

33 yaşındaki eldiven, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera’nın 2021’te bitecek sözleşmesinin 2023’e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim sıcak yaklaştı.

Böylece Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera’nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek.

Muslera’nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de belirtildi. Şu an 3 milyon 575 bin euro garanti para alan oyuncunun sezonluk ücretinin 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.

Tarihe geçecek

Selçuk İnan’ın futbolu bırakmasıyla beraber Fernando Muslara takımda birinci kaptanlığa yükselecek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu gördü

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