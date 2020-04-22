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22.04.2020 - 07:00 |

Muslera ile 3 sezon daha

2011’de Galatasaray’ın kalesine geçen ve efsaneleşen Fernando Muslera’nın sözleşmesi iki sene daha uzatılıyor.

Muslera ile 3 sezon daha
NEVZAT DİNDAR

Her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı file bekçisinin bu kez kendisinin öneride bulunduğu öğrenildi.

33 yaşındaki eldiven, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera’nın 2021’te bitecek sözleşmesinin 2023’e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim sıcak yaklaştı.

Böylece Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera’nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek.

Muslera’nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de belirtildi. Şu an 3 milyon 575 bin euro garanti para alan oyuncunun sezonluk ücretinin 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.

Tarihe geçecek

Selçuk İnan’ın futbolu bırakmasıyla beraber Fernando Muslara takımda birinci kaptanlığa yükselecek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.
Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu gördü

Muslera ile 3 sezon daha

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