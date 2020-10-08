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08.10.2020 - 11:50 | | Takvim

Muslera müjdesi! Geri dönüş tarihi...

Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği ve kasım ayında dönebileceği belirtildi.

Muslera müjdesi! Geri dönüş tarihi...
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Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi.

AĞIR İDMANLARA BAŞLADI

Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi.

TFF'YE BİLDİRİLEN YABANCILAR

Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.

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Muslera müjdesi Geri dönüş tarihi...

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