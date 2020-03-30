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30.03.2020 - 23:36 | | DHA

Muslera ve eşi Patricia'dan Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği!

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, sosyal medyadan teşekkür etti.

Muslera ve eşi Patricia'dan Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Koronavirüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz." 

Muslera ve eşi Patriciadan Gazi Üniversitesine ekipman desteği

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