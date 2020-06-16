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16.06.2020 - 07:00 |

Muslera yoksa Galatasaray kayıp

Muslera'nın sağlıklı ve formda olduğu sezonlarda önemli başarılar yakalamasıyla göze çarpan Cim Bom, onun kalede olmadığı zamanlarda bocalamasıyla da dikkat çekti.

Muslera yoksa Galatasaray kayıp
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ONUR DİNÇER

Muslera’nın kaleyi koruduğu 8 sezonda Galatatasaray 5 şampiyonluk yaşadı.

Başarılı kalecinin sağlıklı ve formda olduğu sezonlarda önemli başarılar yakalamasıyla göze çarpan Cim Bom, onun kalede olmadığı zamanlarda bocalamasıyla da dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı ekipteki ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan Fernando Muslera’nın üçüncü sezonunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin ipi göğüslediği 2013-14 sezonunda Muslera sakatlıklar nedeniyle uzunca bir süre sahalardan uzak kaldı, ligde 5 maç kaçırdı, bu maçlarda 7 puan kaybetti.

Muslera yoksa Galatasaray kayıp

Muslera yoksa Galatasaray kayıp

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