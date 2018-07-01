Muslera'yı Pepe üzdü

2018 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarını gol yemeden geçen Fernando Muslera’yı Portekiz maçında Pepe üzdü.

Galatasaray’ın yıldız kalecisi Muslera, tam 365 dakika gole kapadığı kalesini Beşiktaş’ın stoperi Pepe’ye karşı koruyamadı. Muslera, 4 maçta sadece 1 gol yedi.

En yaşlı golcü

Beşiktaş’ın yıldızı Pepe, Dünya Kupası’nda gol atan en yaşlı Portekizli oldu. 35 yıl 124 günlük olan Pepe aynı zamanda bu turnuvada kariyerinin ilk golünü attı.



