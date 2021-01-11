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HaberlerGalatasaray Haberleri Mustafa Cengiz: "Ali Koç, sen haddini bileceksin"
11.01.2021 - 19:43 |

Mustafa Cengiz: "Ali Koç, sen haddini bileceksin"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, Oğulcan Çağlayan ile ilgili olarak, "UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok" dedi. Öte yandan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz: "Ali Koç, sen haddini bileceksin"
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

"Böyle sorumsuz, hadsiz açıklamalarla ilk kez karşılaştım"
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını dinledim. Böyle sorumsuz, hadsiz açıklamalarla ilk kez karşılaştım. Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor, 'Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor, gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey Tahkim' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir."

"Galatasaray herkesin bildiği gibi Türkiye'de futbolun kıblesidir. İster yerli, ister yabancı bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister, bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın."

"UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok"
"UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok"

"Ali Koç, sen haddini bileceksin"
"Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var. Kimse kendi gözündeki merteği görmeden başkalarını gözünde çöp aramasın."

Mustafa Cengiz: Ali Koç, sen haddini bileceksin

 

Ali Koç'tan yayıncı kuruluş tepkisi
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