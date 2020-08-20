Mustafa Cengiz: "Cumhurbaşkanı Türk sporuna müthiş destek verdi"

Tüm siyasi görüşlerden uzak olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımını anlatan Cengiz, “68 kuşağı olarak şunu söylüyorum. Çok bakanla, başbakanla çalışma şansına eriştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. Kendisi olmasa bu stadyum olmazdı. Bir taşı Galatasaray için bir metre öteye götürene saygı duyarım” dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın yeni transferlerinin imza töreninde, gündem hakkında konuşmaya devam etti.

Cengiz’in sözlerinden satır başları şöyle:

-Galatasaray bu ülkeye voleybolu getirdi. Olimpik anlamda da katkıları var. Büyük galibiyetler elde ettik.

- Bizim bütçemiz, adı bizimle anılan değerli rakiplerimize nazaran 3-4 kat düşük bütçe. Maddiyatın her şey demek olmadığını, amatör ruhun yaşadığını gördük.

- Lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş, millet transferi soruyor. Cevap veriyorsun, ‘Bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor’ diyorlar. Vermeyince de konuşacak bir şeyi yok diye düşünüyorlar.

- Bizi tehdit ediyorlar. Sen limite karşısın diyorlar. Niye rahatsız olayım. Ben rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben de o kadar güçlüyüm. Bir kural var. Orada yeşil ve kırmızı ışık var. Ben buna uyarım. Uymazsam, orada anarşi vardır, kaos vardır. Sandalye üzerine oturmak içindir, sıçramak için değil.

-Fiziki tehdit yok. Öyle bir şey söylerken ben mecazi anlamda söyledim. ‘Yarın senin de başına gelir’ diyorlar. Köylü kurnazlığı yapıyorlar.

- ‘İş yerini mi satacaksın? Çulsuz’ diyor. Bir zenginin önünde eğiliyorsanız, daha zenginin önünde yere yapışmanız gerekir. Kariyer maddiyatın önünde olmalı. Bunu asla unutmayın. Çocuklarımıza bunu vermezsek, tehlikeli ve kırılgan bir kuşak yaratırız.

- Cumhurbaşkanı ile bir araya geldim. Vergi konusu gündeme gelmedi. 300 milyon ödedik, 200 milyon kadar da borcumuz var. Diğerlerinin de var. Ama söylemiyorlar.

-Maliye bazı şeyleri yapamayacağınızı söylüyor. Hatta vergi kaçırıyorsunuz diyorlar. Ağır cezalar da veriyorlar. Neymiş, vergimiz siliniyormuş? Bizim ne kadar taksitlendiriliyorsa herkesin öyle. Bizimki çok göze mi batıyor?

-Sayın Cumhurbaşkanı ile 1 saate yakın görüştüm. Tüm siyasi görüşlerden uzak söylüyorum. Ben 68 kuşağı olarak şunu söylüyorum. Çok bakanla, başbakanla çalışma şansına eriştim. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Şok geçiriyorum. Öyle sorular soruyor ki, böyle kalıyorum. Müthiş hakim.

- Sadece Türkiye’ye değil. Şu toplantının bile özetini alıyor. Altınordu’yu da, dünyayı da izliyor. Bu bizim için şans. Ben bunu dediğim zaman, ‘Cumhurbaşkanına biat etti’ deniyor. Yiğidi öldürün, hakkını verin. Türk sporuna müthiş destek verdi. Kendisi olmasa bu stadyum olmazdı. Bir taşı Galatasaray için 1 metre öteye götürene saygı duyarım.

- Siyaseten bazı insanları, teşekkür etme konusunda esirgiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına öncelikle Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Görüşmemizin özeti bu.

Golü yiyoruz sfenks golü atıyoruz mumya!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, internet platformu Asist Analiz’e konuk oldu, burada merak edilenleri yanıtladı.

Norveç Milli Takımı kaptanı, Olympiakos’un kaptanının (Omar Elabdellaoui) transfer ettiklerini ancak medyada pek yer bulmadığını ifade etti, “Yabancıların bir sözü var. Underrated ve overrated. Türkçe’de olduğu değerden fazla değer gösterilen veya olduğundan az değer verilen. Bunu Türk futbolunda görüyoruz. İnsan yaşamında da görüyoruz” dedi.

Geldikleri günden beri şampiyonluğa 24 saat sevinemediklerini söyleyen Cengiz şöyle devam etti:

“10. saatte başka bir problem vardı. Karşılaşıp onu halletmeye çalışıyorduk. Benim tüm hedefim, zevkle maç izlemek. Şimdi oturuyoruz maçta; golü yiyoruz ‘sfenks’, golü atıyoruz Ramses’in mumyası... Yani vallahi böyle kalıyorum. Ayıp oluyor, misafire saygımızdan... Ben istiyorum ki; locada hareketli maç seyredeyim. Bunu sağlayacak bir yönetim gelirse biz onlara medyun-u şükran oluruz.”

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