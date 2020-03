Mustafa Cengiz: Galatasaray her şartta mücadelesine devam edecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Türk spor kamuoyuna ve rakibimiz olan tüm camialara son 24 saattir yaratılan algı operasyonlarını kısaca anlatmak istiyorum.

TFF Başkanı maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de maçlar devletimizin talebi üzerinde 'Seyircili oynanacak ve hijyenik açıdan her önlemi alacağız' dedik. Akşam devletimiz farklı bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanması kararını verdi.

Biz çarşamba günü bir toplantı yaptık. Üst mercilerden bize maçların seyircili oynanacağı bilgisi geldi. Biz de o gün gerekli tüm hijyen önlemlerinin alınacağını söyledik. Akşam da devlet seyircisiz kararı verdi. Biz devletin verdiği karara uymak zorundayız. Şu anda her zemin, her saha ve her şartta, Galatasaray mücadelesine devam edecektir. Sanki seyircisiz oynadığımızda, Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz şeklinde hesaplar yapıldığını hissettim, bu hiç hoş bir şey değil. Biz eşit şartlarda oynamak isteriz.

"Devletimizin her kararına riayet edeceğiz"

Sporcu, görevli ve medya mensuplarını sağlığı açısından maçın ertelenmesini istedik. Kötü niyetlilere bir şey anlatamazsın. Devletimizin vereceği her türlü karara titizlikle riayet edeceğiz ama görüşümüzü de bildiririz.

Bizim hiçbir rakibimize en ufak saygısızlığımız olamaz. Onlar olmazsa Galatasaray olmaz. Yönetici arkadaşlarımız da lütfen taraftarları kışkırtacak söylemlerden uzak dursun. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz, onları sevenleri de seviyoruz.

Herkes sanırım fikstüre bakıyor, kim ne avantajı içinde ona bakılıyor. Erteleme isteğimize çok sert tepki verildi. Biz elinden silahı düşen rakibimizin silahını almak istemiyoruz, eşit şartlarda olmak istiyoruz.

Bursaspor ve birçok kulüp başkanı ertelemeden yana ama sesini çıkaran biz olduk. Sanki biz rakipten çekiniyoruz, maç yapmak istemiyoruz gibi algı yaratıldı. Böyle bir şey yok.

Bilim insanlarının yönergelerine uyalım. Herkesin hesabı var ama yukarıdakinin de her zaman bir hesabı vardır.

"Virüs belirtisi yok"

Bir sporcumuz ateşlendi, virüs belirtisi yok ama kontrol altında. Basketbol oyuncularımız tabii ki endişelendi. Bugün oynadığımız rakibimiz Ukrayna'dan geldi, karantina yok.

"Beşiktaş'ın açıklamalarına girersek..."

Beşiktaş'ın açıklamasına girmek istemiyorum girersek 43'ten gireriz, Rizespor'a gireriz, Süper Kupa niye oynanmadı diye ben sorarım. Camiaları birbirine düşürmeyelim, saralım, sevelim.