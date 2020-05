Mustafa Cengiz: Galatasaray için çalışmalara devam edeceğiz

Geçtiğimiz günlerde beyin operasyonu geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün taburcu oldu. Cengiz, kısa bir açıklama yaptıktan sonra kendi aracıyla hastaneden ayrıldı ve evinde istirahate çekildi.

CENGİZ: GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sağlığının iyi olduğu söylerken, "Sesimi ameliyattan dolayı kısıldı sanmayın. Ameliyathanede 12 saat kalınca, soğuktan ses tellerinde sıkıntı oldu. Şimdi pastil kullanıyorum. Yoğun bakımdan çıktığımdan itibaren her şey kontrolüm altındaydı. Galatasaray için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRE: UYANIR UYANMAZ GALATASARAY YÖNETİM KURULUNU TOPLAMAYA BAŞLADI

Mustafa Cengiz'in doktoru Prof. Dr. Uğur Türe, başkanın şu an çok sağlıklı olduğunu söylerken, "Gördüğünüz gibi başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. Mustafa Cengiz'in beyin ve beyinciğinde toplam 3 tane tümör vardı onu temizledik. Bundan sonraki süreç kemoterapi süreci. Durumu gayet iyi. Bundan sonra kemoterapi süreci var. En iyi şekilde atlatacağından ben eminim. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nu toplamaya başladı. Onu yasakladım. Başkanın moralinin bu kadar iyi olması sağlığına en büyük destek" diye konuştu.

ALBAYRAK: BAŞKANIMIZ GÖZLERİNİ AÇTIĞI ANDAN İTİBAREN HEP GALATASARAY DEDİ

Galatasaray Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, başkan Mustafa Cengiz'in hastaneden bile Galatasaray'ın işleriyle ilgilendiğini söylerken, "Her şeyden önce Uğur hocama çok teşekkür ederiz. Tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. Mutlu ayrılıyoruz. Başkanım buradan yürüyerek, Galatasaray'a yakışan bir şekilde arabasına bindi, gitti. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Başkanımız gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Toplantımızı da doktorumuzun izniyle maskelerimizi takarak uzak mesafeden yaptık" şeklinde konuştu.

GÜNAY: GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mustafa Cengiz'in sağlıklı bir şekilde taburcu olasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, "Hocamıza teşekkür ederiz çok başarılı bir operasyon oldu. Başkanımız taburcu oldu Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Elbirliğiyle Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.