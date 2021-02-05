Mustafa Cengiz: 'Kafama sıkar giderim'

Dürüstlük abidesi

Kendisinin de hatalarının olabileceğini dile getiren Cengiz, “Galatasaray’ın aleyhine, bu manevi armaya kimse ihanet ettiremez. Galatasaray’a her şey feda olsun. Maça gelecek parası var, dönecek parası yok. Bu insanlara ihanet edemem. Muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır” dedi.

‘UEFA incelesin’‘

TFF’nin harcama rakamlarını açıklayamayacağı için kulüplerin kendilerinin duyurması gerektiğini işaret eden Başkan Cengiz, “Ben TFF’yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup, kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür. UEFA’dan da rica ediyorum, bizleri inceleyin” ifadelerini kullandı.

Erencan cevabı

Erencan Yardımcı’nın 4 milyon 200 bin liraya Eyüpspor’a satılmasının sorgulandığını ancak Emin Bayram’ın, Ali Yavuz Kol’un bedelsiz kiralanmasını kimsenin sormadığını dile getiren Galatasaray Başkanı şöyle devam etti: “Kendisi ne düşünüyorsa, ne şeytanlık yapıyorsa bizi de öyle görüyor. Kulüp, Erencan’dan memnun olmadığı takdirde aynı fiyatla geri alırız.”

Veni, vidi, vici!Veni, vidi, vici!

Kadıköy’de geçen sezon oynanan ve Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra yenmesinden önce söylediği Fetih Suresi’ndeki “İnna fetahna leke fethan mübina (Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik) ayeti, Mustafa Cengiz’e hatırlatıldı ve bu kez ne diyeceği soruldu. Cengiz, “Sezar’ın Tokat Zile’de ettiği bir laf var. Veni, Vidi, Vici... İnşallah ‘Veni, Vidi, Vici’yi (Geldik, gördük, yendik) söylemek nasip olur. Cumartesi maçta olacağım, inşallah” dedi.

‘Bana yandaş diyorlar!’

Yapılandırma konusunda devlete teşekkür ettiğinde kendisine yandaş dendiğini söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Hangi görüşte olursa olsun dürüst olacaksın. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, eski ve yeni maliye bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben 2,5 yıl faiz ödemeyeceğim. 2,5 yıldan sonra 7 yılda ödeyeceğim. İmzalamayalım diye mahkemeye verdiler. Zaten ayda yürüsek, muhafelet, “Mars’ta yürüdü, bizi kandırıyor diyecek” ifadelerini kullandı.

Özil’in heykelini dikerim

Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferine göndermede bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şunları söyledi: “Adam 18-20 milyon euro maaş alıyor, bir takımı tutuğu için 15 milyon euroyu feda ediyor. Ben olsam, onun heykelini 50 metreye, stadın önüne dikerim.”

‘Sokağa çıkamazlar’

Fatih Terim’in gelecek transferlerin adını vereceği açıklamasının bir ironi olarak kabul eden ve başka kulüplere adeta scoutluk yaptıklarını dile getiren Mustafa Cengiz, “Kime talip olduysak ona talip oldular. Pandora’nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamazlar. Yurt dışı transferlerinde bizim gibi değiller. Biz harbiden o konuda beceriksiziz!” diye konuştu.

‘10 dediler, 7 açıkladılar’

İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir’e, 5,5 milyon euro artı Linnes ve satıştan yüzde 20 pay önerdiklerini dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bundan sonraki süreci şöyle anlattı: “Göksel Bey telefonda, ‘Fenerbahçe’yle sizin aranızda uçurum var. 10 milyon Euro... Şampiyon olursa 1, Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa 1 ve grupları geçerse 1... Etti 13 milyon euro... İki futbolcu, Deniz Türüç ve sonradan ortaya çıkan Tolga Ciğerci... Bir sonraki satışın kârından yüzde 30... Sen benim yerime ne yaparsın?’ dedi, ben de “Sen haklısın” dedim. Sonra bir baktım, bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor” yorumunu yaptı.