Mustafa Cengiz: Süper Lig neden İstanbul'da oynanmasın

İşte Başkan Cengiz'in sözleri:

"Valla sağlığımda bir şey yok. Yaşam bir tiyatro sahnesi. Hep beraberdik. Piyango Terim, Albayrak ve Günay Bey'e vurdu. Bana vurmadı. G.Saray dev ve yaşayan bir organizma. Yarın bana bir şey olursa arkadaşlar bayrağı alır göreve devam eder.

23 Nisan çok anlamlı bir bayram. Çok değerli bizim için. Cumhuriyete giden yolda çok önemli bir kilometre taşı. Yürekten kutluyoruz cumhuriyetimizi ve bayramımızı. Corona'dan yaşamını yitiren bütün kardeşlerimize ve ailelere başsağlığı diliyorum, onların acılarını paylaşıyorum. Ön cephede mücadele eden sağlık ailesine tek tek teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma mensuplarına da teşekkür ediyorum.

'Corona virüs en çok bize zarar verdi, çünkü...'

Virüs beklenmedik bir anda geldi. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bütün bunlar bizi olumsuz etkiledi. Seyircisiz oynanmasının bize getirdiği yük 105 milyon TL zarar. Ama yönetim olarak bunun altından kalkacak güçteyiz.

'Oyunculardan fedakarlık istedik'

Bizim camiada her zaman fedakarlar olmuştur, kendini feda edenler olmuştur. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyunculardan fedakarlık istedik. Resmi olarak istedik. Kendileri bunu inceliyor. Sağolsun Selçuk kardeşimiz olumlu yaklaştı, görüşmeler sürüyor. Bu süreci atlatıyoruz. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte bu zorlu süreci atlatacağız.

'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadromuzu kurarız. Şu kesin ki tüm dünyada belli bir süre ve toparlanma geçene kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Sponsorluk konusu

Abdurrahim Bey'in programını ben de izledim. Çok duygu dolu bir programdı. Yanlış anlamalara yol açacak söylemlerde bulundu. Özellikle belirteyim. G.Saray içinde bulunduğu zor duruma rağmen borsada iyi durumda. Tepkiyi veren bizim sponsorlarımız. 40'a yakın lisansiye sponsorumuz var. Maddi olarak ödeme güçlüğü çekenler var. B ve C planımız var. G.Saray'da çareler hiçbir zaman tükenmez. 220 milyon TL sponsorluk gelirimiz var. Ufak sapmalar var. Bugünleri aşacağız. Türk halkı çok dinamiktir. Toparlanma süreci 5-6 ay sürer ama mutlaka toparlanırız.

38.5 milyon TL'lik katkı

Türk Telekom sağolsun, çok büyük destek oldu. Bize yaklaşık 38.5 milyon TL'lik katkıda bulundu. G.Saray çok büyük bir marka, dünya çapında. Bayrağı çok daha yükseklerde teslim etmek istiyoruz.

Amatör şubeler kapanacak mı?

Geldiğimizde futbolda da transfer yasağı vardı. Onu da 3 gün içinde kaldırdık. Nagatomo'yu transfer ettik. Camia ve taraftarın çok büyük desteğiyle başarılı olduk. Hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık. Elimden geldiği kadar maçlara gitmeye çalıştım, voleybol, basketbol... Albayrak'ın kastı amatörleri kapatalım değildi. Amatörlerle ilgili gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Ek bütçe istemeden mali yılı bitirdik. Amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak biz bununla övünüyoruz. Bizim amatörleri bırak kapatmayı, reel bütçelerle yükselen bir hale getirmek istiyoruz. Asla yabancılara karşı değiliz. Mali açıdan belli bir noktaya gelene kadar kendi yağımızla kavrulmayı hedefliyoruz. Voleybol ve basketbolda bütçeyi düşürmemize rağmen başarı skalamız yüksek. Amatörlerin mali açıdan yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. Basketbolda normal maçlarda elde ettiğimiz gelir 3-4 bin lira. Amatör sporlara vergi desteği ile biz bu dengeyi sağlıyoruz.

'UEFA ile haftada 1 kez görüşüyoruz'

UEFA ile haftada 1 kez görüşüyoruz. Finansal-fair sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi vardı. Avukat tutmadık. 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. CAS'taki davayı kazandık. UEFA ile iç içe olduk bu süreçte. Ceferin'e şahsi olarak sevgim var. Düzgün bir insan. UEFA elinden geleni yapar. Çok sağlam duruşu var. Yaptığı toplantıda bunun sinyalini verdi. Biz Ceferin'e destek veriyoruz şahsi olarak.

"Ligler er meydanında tamamlanmalı"

TFF, biriktirmiş olduğu kaynakları liglerin oynanacağı süreçte kulüplere destek olarak sunmalı. Liglerin seyircisiz de olsa haziran ayında başlayacağı yönünde görüş var. Bizim de isteğimiz liglerin er meydanında tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Bu lig bir şekilde bitecek. Ama Haziran ama Ağustos ama Eylül'de. Hızlandırılmış biçimde.

"Neden İstanbul olmasın"

Deplasmansa deplasmansa, iç saha ise iç saha. Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor. Ben objektif konuşacağım. İlla bir şehir olacaksa neden İstanbul değil. Çözüm Rize ise Rize'ye gideriz, değilse Antalya'ya gideriz. TFF bütün giderleri karşılamalı. İstanbul Türkiye açısından daha doğru. İklimsel açıdan. Seyircili oynanacaksa herkes kendi sahasında oynanmalı. Beşiktaş maçında 10 milyona yakın kaybımız oldu.

İbra isyanı: "Bize 'inin aşağı' dediler..."

İsyan ediyorsunuz ve soruyorsunuz. Ben nerede hata yaptım niye soruyorsunuz. Biz bir noktaya aldık getirdik, amatörlerde boyun eğmedik, futbol takımını şampiyon yaptık. Evimiz olan Florya'yı geri aldık. Yapılacak ne varsa onu yaptık. Bize inin aşağı dediler. Neden, sizde iletişim bozukluğu var dediler. Duygu boyutları çok önemli insanları küstürmeyeceksiniz. İnsan 2 yılda 2 şampiyonluk, 4 kupa almış, bütün mali durumu dengelemiş, tarihinde ilk kez kar etmiş. Sen bunu ibra etmezsen yarın kime ibra edeceksin? İlla ahbap-çavuş ilişkileri mi olması gerek. Bir takım mahfiller var. Tetikte bekleyerek öyle bir hücuma geçtiler ki 3 gün sinirimiz bozuldu. Tek bir teşekkür etmeyenler, tetikte bekliyorlar. Bu anlayış kimseye hayır etmez. O anlamda üzgünüm, kimseyi de kırmak istemiyor. Sağlıklı eleştirenleri de dinlerim. Ben can kulağıyla dinlerim, düzeltmeye çalışırım. Yıkıcı eleştirileri onaylamam mümkün değil.

'Yıllık 60 milyon euro profesyonel futbolcu gideri var'

Falcao gidecek diye iddialar var. Bizden olan en iyisidir. Tabii ki teklifler gelir, gider. Ama bana intikal eden bir şey yok. Acil alınması gereken önlemler var. Giderlerimizi mutlaka azaltmamız gerekir. Yıllık 60 milyon euro profesyonel futbolcu gideri var. Bir bölümünün inmesini istiyoruz. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir kısım. Bizim istediğimiz talep genel bütçenin içinde önemli bir pay değil ancak acil alınması gerek. Mutlaka acil tedbirler almamız gerekir. Profesyonel futbolcu giderlerinden belli bir kesintiye gitmeyi planlıyoruz.

TERİM'İN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ...



