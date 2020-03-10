Mustafa Cengiz ve Fatih Terim konuştu! ‘Barcelona bile oynayamaz’

NEVZAT DİNDAR - ÖZEL HABER

Sarı-kırmızılıların çok iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Cengiz, Arda tartışmasının ardından ilk kez birlikte yolculuk yaptığı hocasını şu sözlerle göklere çıkardı: “Böyle oyna canımızı ye... Fenerbahçe ve Sivas maçlarında müthiştiler. Bu hızlı pas oyununu Barcelona bile oynayamaz. Böyle devam ederse ligin sonunu mutlu getiririz.”

Sivas deplasmanında 2-2 berabere kalan ancak ortaya konan futbolla takdir toplayan Galatasaray ile teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz tarafından takdir edildi.



Cengiz ve Terim, aralarında geçen Arda Turan polemiğinin ardından ilk kez bir araya gelirken, Sivas dönüşünde sohbet etti. Galatasaray Başkanı, tecrübeli teknik adamı tebrik ederken, sonuca takılmadığını da ortaya koydu. Mustafa Cengiz, Terim’e, “Böyle oyna canımızı ye... Fenerbahçe ve Sivas maçlarında müthiştiler. Bu hızlı pas oyununu Barcelona bile oynayamaz. Göze hoş gelen bir futbol vardı. Böyle oynarsak sonunu mutlu getiririz” ifadesini kullandı.

Fatih Terim de, Sivasspor karşısındaki futbolun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek şu sözleri kullandı:

“Kazanabileceğimiz bir maçtı. Normal şartlarda, böyle bir deplasmandan alınan bir puan değerlidir ama bu oyunu gördükten sonra iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma da söyledim, istediğimiz futbolu oynamaya devam edeceğiz.”



İşte sistem

Cengiz ile birlikte Sivas dönüşünde uçakta yer alan yöneticiler de hem takımı hem de Fatih Terim’in oynattığı futbolu övdü. Sarı-kırmızılılar, “Sistem yok deniyordu ama Galatasaray’ın herkes tarafından takdir edilecek bir sistemi var. Bu bir kez daha görüldü” diye konuştu.

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