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HaberlerAnkaragücü Haberleri Mustafa Dalcı: "Maçı sonuna kadar hak ettik"
02.01.2021 - 19:19 | | AA

Mustafa Dalcı: "Maçı sonuna kadar hak ettik"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor." dedi.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor." dedi. 

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, oyuncularına canlarını dişlerine takmalarını istediğini anlatarak, şöyle konuştu: 

"Son haftalarda işler bizim için iyi gitse de kendimizi evrenin merkezi olarak görmüyoruz. Biz bulunduğumuz durumun ciddi anlamda farkındayız. Oyuncularım ve ben bu farkındalığı her geçen gün benimsedik. Var olduğumuz bu durumdan kurtulmak için saha içinde canımızın acıması gerektiğini ve her şeyi beraber yapmamız gerektiğini vurgulamıştım." 

Galibiyeti taraftara armağan eden Dalcı, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Her maçın hikayesi zorlu olacaktır. Oyuncularımı tekrar yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Dalcı: Maçı sonuna kadar hak ettik

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