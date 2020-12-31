Mustafa Denizli: "Teşvik primine tanıklık ettim"

Teknik Direktör Mustafa Denizli, Haber Global'deki 40 programına katıldı. Denizli futbolcu olduğunda teşvik primine tanıklık ettiğini ama o zaman suç kapsamına girmediğini anlattı.

"TEŞVİK PRİMİNE TANIKLIK ETTİM! DEFALARCA ŞAHİT OLDUM"

Mustafa Denizli teşvik primine tanıklık etti mi? - Ettim. Futbolcu olduğumda ettim. Teşvik primi şike kapsamına girmiyordu, bir suç teşkil etmiyordu. Belli takımlar, belli takımlara belli sonuçları alsın diye teşvik primi veriyordu. Futbolculuk dönemimde 4-5 defa böyle hadise oldu, yaşadım.



"KADINA ŞİDDET ZAVALLILIK"

Coğrafya kadınların kaderi mi? -Coğrafya niye kadınların kaderi olsun. Kadınların kaderi erkeklerdir! Kurallardır. Bulunduğu toplumdur, kültürüdür. Kadına şiddet zavallılık! 2 erkek var biri sokaktaki, biri evdeki.



"SALYA SÜMÜK AĞLADIM"

JÜLİDE ATEŞ: 8-0’lık İngiltere mağlubiyetini hatırlatarak “Kariyerinin en zor günü hangisiydi?” sorusunu yöneltti.

MUSTAFA DENİZLİ: Bugündü. Bu maçın bende hasarı çok oldu. Milli Takımın başındayken, Galatarasay’da 2. Adamdım. İlk maç İzmir’de berabere bitti, bizim hedefe ulaşmamız için İngiltere’yi yenmemiz gerekiyordu. Buradaki toplantıda ‘İngiltere’yi yenmeye gidiyoruz’ dedik, çok iyi başladık ama sonra dağıldık, 8-0 kaybettim. Ben bir şok yaşadım, herkes yaşadı. Hayatımın en fazla ağladığım günlerinden biridir. Odama çıktım, telefon da bağlamayın, odama da kimse gelmesin dedim. Odaya kapandım, hüngür hüngür, salya sümük ağlıyorum.