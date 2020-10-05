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Haberler1.Lig Haberleri Mustafa Er, 3 isimden 1 dakikada bile vazgeçmedi
05.10.2020 - 12:35 | | Barış Yalım BURSA (İHA) -

Mustafa Er, 3 isimden 1 dakikada bile vazgeçmedi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 4 haftası geride kalan ligde 3 isimden bir dakika bile vazgeçemedi.

Mustafa Er, 3 isimden 1 dakikada bile vazgeçmedi
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TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’da Teknik Direktörü Mustafa Er, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldı. Transfer tahtasını açamayan yeşil beyazlı takımda kafasındaki kadroyu oturtmaya çalışan genç teknik adam, 3 isimden vazgeçemedi.

Adana Demirspor, Altınordu, Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında farklı 11’ler deneyen ve ideal isimleri bulmaya çalışan Mustafa Er, 4 maçta 5 değişiklik hakkını kullanmasına rağmen sadece 3 ismi oyundan almadı.

Alternatif sıkıntısı çekilen kaleci Ataberk Dadakdeniz ile birlikte İsmail Çokçalış ve Burak Altıparmak, 360 dakika forma giyen futbolcular oldu. Bu 3 ismi 353 dakikayla Emirhan Aydoğan, 328 dakikayla Burak Kapacak ve 322 dakikayla Ali Akman takip etti.

Mustafa Er, 3 isimden 1 dakikada bile vazgeçmedi

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