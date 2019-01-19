Mustafa Kaplan: "28 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı"

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda 6-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan konuştu.

Kaplan maçın başında yedikleri golün kendilerini kötü etkilediğini belirterek, "Takım olarak buraya gelirken tüm hazırlıkları yapmıştık ama maçın başında yediğimiz gol gardımızı düşürdük. 28 dakikada 3 gol yedik, bu hiç yakışmadı. Kazanan Galatasaray'ı kutluyorum, iyi oynadılar. Savunmadaki kötü oyunumuz onlara avantaj getirdi. Bugün camiamızı üzdük ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden onları sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün buraya kadar gelerek bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"EL KABIR OYNAMAK İSTEMEDİ"

El Kabir'in kadroda olmamasını değerlendiren Kaplan, "El Kabir'le konuştuk, ufak bir sakatlığı vardı. Kendisi oynamak istemedi, sakatlığının uzayabileceğini söyledi. Doktorumuzla konuştuk, oynayabilir dedi. Oyuncu istemediği için, kafa olarak rahat olmadığı için onu önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor maçında değerlendirmek istedim ve böyle bir karar aldım" diye konuştu.