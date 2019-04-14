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HaberlerAnkaragücü Haberleri Mustafa Kaplan: Kayserispor'u yenmek mutluluk verdi
14.04.2019 - 16:45 |

Mustafa Kaplan: Kayserispor'u yenmek mutluluk verdi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, “Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor’u sahasında yendiğimiz için mutluyuz” dedi.

Mustafa Kaplan: Kayserispor'u yenmek mutluluk verdi
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Hikmet Hocanın yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Uzun bir süre yenilmeyen Kayserispor’u kendi sahasında yenmek mutluluk verdi. Biz iyi bir aile olduk. İki oyuncumuzun olmamasından sonra oyunda olan arkadaşlarımız da iyi oynadı. Bitti denilen Ankaragücü yaşıyor ve devam ediyor. Biz devam edeceğiz. Konyaspor maçına hazırlanmak istiyoruz” dedi.

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