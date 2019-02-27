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27.02.2019 - 15:41 | | ANKARA (AA)

Mustafa Kaplan: Kazanmak için oynayacağız

MKE Ankaragücü Teknik DirektörüMustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacakları maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Mustafa Kaplan: Kazanmak için oynayacağız
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Beştepe'deki tesislerde AA muhabirine açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu ancak rakibi her yönüyle analiz ettiklerini ifade etti.

Ligde geçen hafta Ankara'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçı 90 3. dakikada attıkları golle kazandıklarını hatırlatan Mustafa Kaplan, "Biz planlarımızı içerde ve dışarda kazanmak üzerine yapıyoruz. İnşallah Antalya'dan da iyi bir skorla da döneceğiz." dedi.

"İyi bir takımla oynayacağız"

Antalyaspor'un ligde son maçını kazandığını dile getiren Kaplan, şunları söyledi:

"Rakibimizin 32 puanı var. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Çünkü ben cesaretli hücum oyununu seviyorum. Zaten takımda da öyle bir bir kadro kurduk. Rakibimizin tüm analizlerini yaptık. Olumlu ve olumsuz yönlerini çalıştık. İyi bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda bekleyen bir takım olmayacağız. Önde basan bir takım olacağız."

Rakibin iyi yönleri bulunduğunu ancak önlem alacaklarını vurgulayan teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bizim sahada ne yapacağımız önemli. Biz kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Risksiz bir oyun tercih edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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