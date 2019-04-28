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HaberlerAnkaragücü Haberleri Mustafa Kaplan'dan Kart isyanı! "Burak Yılmaz..."
28.04.2019 - 22:14 | | AA

Mustafa Kaplan'dan Kart isyanı! "Burak Yılmaz..."

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıkları karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi. Kaplan, Burak'ın müdahalesi sonrası Ante Kulusic'in burnunda çatlak oluştuğunu anlattı.

Mustafa Kaplan'dan Kart isyanı! "Burak Yılmaz..."
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıkları karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "O kadar iyi oynamamıza rağmen, özellikle ilk yarı, 4-1 yenilmek beni çok üzdü." dedi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler'i yönetiminden dolayı eleştiren Kaplan, "İlk yarıda Kulusic'in pozisyonunda burnuna dirsek vurulduğunu gördük. Kesin kartın çıkması gerektiğini düşünüyorum. İlk yarı başa baş oynadık, pozisyonlar bulduk. Bu kadar korner ve şut atmamıza rağmen yenildik. Buraya gelen taraftarlar ve camiamız adına üzüldüm." diye konuştu.

Meler'in MKE Ankaragücü oyuncularına basit kartlar çıkardığını savunan Kaplan, "Beşiktaş'ta bazı oyunculara kart göstermesi gerekirken göstermedi. Hakem daha cesaretli olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Ante Kulusic'in yüzüne gelen darbe sonrası burnunda çatlak oluştuğunu anlatan Kaplan, "Burak bu pozisyonda sarı kart görseydi cezalı duruma düşecekti. Geçen haftaki Sivasspor maçında da Burak'ın sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi gerekiyordu. Kulusic, burnundaki çatlağa rağmen oynamak istedi. Ağrının şiddeti devam edince çıkardık." ifadelerini kullandı.

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