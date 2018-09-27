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HaberlerSüper Lig Haberleri Mustafa Kutay Pekşen Başakşehir'e imza attı!
27.09.2018 - 14:26 | | İSTANBUL (AA)

Mustafa Kutay Pekşen Başakşehir'e imza attı!

Turuncu-lacivertli ekip, altyapısında forma giyen Mustafa Kutay Pekşen ile profesyonel sözleşme imzaladı

Mustafa Kutay Pekşen Başakşehir'e imza attı!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kulüp altyapısında forma giyen Mustafa Kutay Pekşen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "2013 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan ve sezon başından itibaren A takımımızla antrenmanlara devam eden Mustafa Kutay'a, profesyonel sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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