Mustafa Kutay Pekşen Başakşehir'e imza attı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kulüp altyapısında forma giyen Mustafa Kutay Pekşen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "2013 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan ve sezon başından itibaren A takımımızla antrenmanlara devam eden Mustafa Kutay'a, profesyonel sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.