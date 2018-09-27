27.09.2018 - 14:26 | | İSTANBUL (AA)
Mustafa Kutay Pekşen Başakşehir'e imza attı!
Turuncu-lacivertli ekip, altyapısında forma giyen Mustafa Kutay Pekşen ile profesyonel sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kulüp altyapısında forma giyen Mustafa Kutay Pekşen ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "2013 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan ve sezon başından itibaren A takımımızla antrenmanlara devam eden Mustafa Kutay'a, profesyonel sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.