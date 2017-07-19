Mustafa Reşit Akçay: "Önceliğimiz Avrupa değil, lig"

Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alacak Atiker Konyaspor'da bu sezon ana hedeflerinin ligde başarı olduğunu belirtti.

"Önceliğimiz Avrupa değil, lig" diyen Akçay, şunları kaydetti:

"Belki bizi vizyonsuz biri gibi görebilirler, bizim için, 'Korkak futbol, vizyonu düşük, gömlek bol geldi, bu oyunu okuyamıyor' sözlerini kullanabilirler. Bunlar derinliği olmayan sözler. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Villarreal ile maç oynarken 120'şer kilometre koşmuşuz ama nitelikli koşularım azsa nasıl kazanabiliriz. Bunlar geliştiğinde Avrupa'da kupa kazanabiliriz."

Konya şehrinin coğrafi büyüklüğü kadar Atiker Konyaspor'un da büyük takım olma potansiyeli olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Belirli bir yol almış bir kulüpte görev yapıyoruz. Öyle saçma konuşmak kolay değil. Ligde hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak. Konyaspor, Başakşehir gibi şampiyonluk yolunda gidebilir. Bunun için belirli stratejilerle yol almanız gerekir. Birbirimizin aklını beğenmeyerek, bu süreci 20 yıla çıkartırsınız. Ama bizden önceki teknik adamın akıl yürüttüğü bazı konulara yüzde 60 yaklaşabilirsek, bu süreç 3-5 yıla düşer. 'O yaptı ben bozayım' dersek, hiçbir şey olmaz." ifadelerine yer verdi.

"Şampiyonluk yarışının içinde 6-7 takım olabilir"

Akçay, Konyaspor ve bir-iki takım dışında tüm takımların boş tribünlere karşı oynadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu sene şampiyonluk yarışının içinde 6-7 takım olabilir. Tabii ki '4 büyüklerin' şansı her zaman fazla. Çünkü taraftar avantajları var. Bir de gizli lobi avantajları var. Bunu haksız rekabet olarak değil, kendi lehlerine kullanabilecekleri artı bir güç olarak görüyorum. Ama adil olmayan lobi çalışmaları, sonuçları etkileyen tavır ve davranışlarla futbolun yıkılması halinde ise hepsinin altında kalacağı tespitini yapmış olmaları gerekir. Bunu çok kısa zaman önce gördük. Hepimiz yıkıldık, altında kaldık."

Taraftarların, fedakarlık yaparak tribüne geldiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Bir kaportacı çırağı, soğuktan elleri çatlayarak kazandığı 200 liralık haftalığının 100 lirasını bizim sektörün içerisine katıyor, çıkıyor tribüne. Buna saygı duymayacaksın da neye saygı duyacaksın. Umarım bunlardan ders çıkarır, bu işin içine adaleti, dürüstlüğü, doğru rekabeti, sonucuna katlanabilecek kadar hoşgörüyü katabiliriz. 'Respect' (Saygı) yazıyor her yerde, bu lafta kalmasın." ifadelerini kullandı.

Mustafa Reşit Akçay, "Video hakem adaleti sağlamaya katkı yapabilir mi?" sorusuna ise, "Katkı yapar gibi gözüküyor ama bence futbolun özüne de olumsuz dokunuyor. Ben karşıyım ama yapıldıktan sonra da bir şey demeyiz. Futbolun ruhuna çok fazla dokunuyor gibi geldi, heyecan, hız ortadan kalkabilir. Gol çizgisi teknolojisi yeterli olabilirdi." yanıtını verdi.

"Oyun tarzımız farklılaşacak"

Geçtiğimiz sezon başarılı olan bir takımın başına geçmenin, herkesi ister istemez baskı altına alacağını aktaran Akçay, "Bu nedenle daha çok çalışmalıyız. Oyun tarzımız biraz daha farklılaşacak ama bazı ana konular üzerinde deneyimi olan bir takımla bunu sürdüreceğiz. Daha hızlı bir oyuna ama aynı zamanda pas hatasını az yapan bir Konyaspor'dan pas hatası yapmaya meyilli bir Konyaspor'a geçiyoruz. Çünkü hızlı, derine oynadığınızda, paslarınızın hatalı olma yüzdesi artıyor. Zor bir süreçten geçeceğiz. Başarmaya çalışacağız. Oyuncu kalitemiz buna müsait. Dünyada futbol hızlanıyor, baskı artıyor." şeklinde konuştu.

Oyun felsefesinin hücum gibi gözükse de savunmaya da önem veren bir teknik adam olduğunu vurgulayan Mustafa Reşit Akçay, "Stratejilerinizi doğru yaparsanız, hücum yaparken de savunma yaparsınız. Üst düzey takımların yaptığı bu. Aynı seviyede koştuğunuz elit bir takıma, 10 maçın 9'unu kaybediyorsunuz. Karşı takımın nitelikli koşuları daha fazla yaptığını, birebir oyunda topu daha fazla kazandığını ve bu topu daha hızlı oynadığını görüyorsunuz." sözlerine yer verdi.

"Hikaye okumak yerine, hikaye oluşturabilecek çalışmalar yapmalıyız"

Türk kulüplerinin Avrupa kupalarında son olarak Galatasaray ile final oynadığını ve kazandığını hatırlatan Mustafa Reşit Akçay, şunları ifade etti:

"Galatasaray'dan sonra kazanan yok. Hikaye okumak yerine, hikaye oluşturabilecek çalışmalar yapmalıyız. Tesadüfler yerine birbirinin ardı sıra gelen doğru hamleler yapmak zorundayız. Bunu ben yapmayacağım ya. Ben zurnanın son deliği bir adamım. Bunları, yapması gerekenler ve yapmak için aday olanlar yapacak. 'Avrupa'da başarılı olacağım' diyemiyorsunuz çünkü ligi kaybetme endişeniz var. Ülke olarak belirli bir futbol seviyesine ulaşamadığımız için temkinli konuşmak zorundayız. Popülist olmak yerine bana birinin 'Bu ne korkak adam' demesi 'Bu bir yalancıdır, duygularımızla oynadı" demesinden daha iyidir. Ben de iddialı bir adamım, misket oynarken bile yenmek isterim ama gerçeklerle konuşmak zorundayız."

"Bir stoper ve santrforla transferi kapatacağız"

Atiker Konyaspor'un transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren 58 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Gelecek oyuncu var ama fazla değil. Stoper ve santrfora takviye yapmayı düşünüyoruz. Bir transfer sadece teknik adama ya da yönetime bırakılamaz. Ülkede scout sistemi henüz oturmamış. Avrupa'da takımlar 6 ay önce oyuncusunu da teknik direktörünü de alıyor ve tüm takım mühendisliğini kurabiliyor. Biz de böyle işi geliştirmeye yönelik kurallar gelebilir. Şu anı konuşmak gerekirse, bir santrfor ve bir stoperle transferi kapatacağız."

"Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı"

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Beşiktaş'ın serisini sürdürebileceğini iddia eden Akçay, "Tecrübeli bir hocaları var ve elit oyuncularının sayıları arttı. Burada tek sıkıntı elit oyuncuların sayısı artınca, oyuncuların devamlılığı ile alınacak fayda burada dert olacak. Bu elit oyuncuların bir kısmının mutsuz olması bazı zorluklar getirebilir ama ben Şenol Hoca'nın tecrübesine güveniyorum. Şenol Hoca mutsuz oyuncuları ayakta tutabilir. Beşiktaş'ın iddialı olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Reşit Akçay, şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı. Galatasaray'ın yapılanması çok yüksek isimlerle geliyor ama işleyiş nasıl olacak diye şüphelerim var. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 2. sıralarda görüyorum. Trabzonspor'un yapılanması gecikiyor ama yine de Trabzonspor'un kadro kalitesini yükselttiğini düşünüyorum. Dört takım favoridir. Başakşehir'in de şampiyonluk yarışının içinde olma olasılığı çok yüksek ve diğer takımlar arkasına doğru sıralanabilir."